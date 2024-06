BMW-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Insider Portfolio

Anleger sollten BMW nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel

Zum 31.05.2024 wurde bei BMW ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 03.06.2024 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 31.05.2024 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 9.877 Aktien zu je 92,74 EUR. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 93,42 EUR zu.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 860 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. BMW ist derzeit am Markt 55,58 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 571.791.680 Wertpapiere.

Der vorangegangene Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 31.05.2024 gemeldet. Bei einem Kurs von 92,74 EUR stockte die Führungsperson das eigene Depot um 9.877 BMW-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net