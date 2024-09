BMW Vz Aktie News: BMW Vz am Mittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW Vz gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BMW Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 68,50 EUR.

Die BMW Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 68,50 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW Vz-Aktie bis auf 68,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.762 BMW Vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 106,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 54,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,90 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Abschläge von 5,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 EUR, nach 6,02 EUR im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW Vz am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,10 EUR gegenüber 4,40 EUR im Vorjahresquartal. BMW Vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW Vz-Aktie in Höhe von 14,61 EUR im Jahr 2024 aus.

