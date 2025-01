Notierung im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

02.01.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 175,02 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 175,02 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 174,85 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 178,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 210.137 Boeing-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.01.2024 bei 250,19 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 137,07 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,68 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Boeing-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,17 USD je Boeing-Aktie aus. Am 23.10.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,84 Mrd. USD – eine Minderung von 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,10 Mrd. USD eingefahren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Boeing am 29.01.2025 präsentieren. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --15,990 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dezember 2024: Analysten sehen Potenzial bei Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht am Dienstagmittag Abschläge Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com