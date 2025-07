Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 210,64 USD zu.

Bei 218,80 USD markierte der Titel am 10.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 3,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 38,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,039 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 220,33 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 19,50 Mrd. USD gegenüber 16,57 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Boeing am 23.07.2025 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,258 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

