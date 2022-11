Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Mittag ein

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 144,54 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 144,54 EUR. Bei 145,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 32,90 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,40 USD aus.

Am 26.10.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,60 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.956,00 USD im Vergleich zu 15.278,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.01.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -6,390 USD je Aktie aus.

