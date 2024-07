Aktie im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

05.07.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 183,34 USD ab.

Wer­bung

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 183,34 USD. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 182,23 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 88.108 Aktien. Bei 267,54 USD markierte der Titel am 22.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 45,93 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 159,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,71 USD aus. Am 24.04.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 16,57 Mrd. USD, gegenüber 17,92 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,54 Prozent präsentiert. Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Boeing die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,247 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart in Grün Gewinne in New York: Schlussendlich Gewinne im Dow Jones Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com