Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,2 Prozent auf 164,46 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 164,46 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 162,89 USD. Bei 163,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 243.955 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,68 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 159,71 USD erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 2,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,71 USD aus.

Boeing gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 14,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

