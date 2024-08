Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 166,58 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 166,58 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 166,00 USD. Bei 168,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 129.191 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,61 Prozent. Bei 159,71 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 4,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,71 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 31.07.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -3,731 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

