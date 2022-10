Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Mittag nordwärts

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 132,60 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 134,16 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.320 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 21,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Boeing gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,37 USD gegenüber 0,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 16.681,00 USD gegenüber 16.998,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,525 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

