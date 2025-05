Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 183,86 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 183,86 USD. Die Boeing-Aktie sank bis auf 183,59 USD. Bei 185,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 96.475 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 196,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 6,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 29,88 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,039 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,00 USD je Boeing-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 23.04.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,67 Prozent auf 19,50 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,186 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

