Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 166,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 166,60 USD zu. Bei 166,95 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 164,00 USD. Zuletzt wurden via New York 82.673 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 60,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Mit Abgaben von 4,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,71 USD an.

Am 31.07.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -3,887 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

