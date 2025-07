Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 227,90 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 227,90 USD zu. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 228,49 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 221,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 617.203 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 76,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je Boeing-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 222,00 USD.

Boeing gewährte am 23.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,50 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,57 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,311 USD je Aktie aus.

