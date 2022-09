Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Boeing-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 156,24 EUR. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 156,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,24 EUR.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 206,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 109,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,55 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die Boeing-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.07.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.998,00 USD gelegen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,356 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

