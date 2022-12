Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag in Rot

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 170,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 169,36 EUR aus. Bei 171,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 842 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.01.2022 bei 202,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 56,68 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.10.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 15.956,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.278,00 USD erwirtschaftet worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -7,925 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

