Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 184,50 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 184,50 USD zu. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 184,90 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 102.145 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,54 USD) erklomm das Papier am 22.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,01 Prozent hinzugewinnen. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,71 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,71 USD für die Boeing-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 24.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,56 USD gegenüber -0,69 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,92 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,197 USD je Boeing-Aktie.

