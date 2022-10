Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 134,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 134,00 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 134,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.565 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 206,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 35,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit Abgaben von 23,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Am 27.07.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.681,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.998,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 25.10.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,609 USD je Aktie ausweisen dürften.

