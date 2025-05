Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Dienstagnachmittag zu

Kurs der Boeing

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 203,71 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 203,71 USD. Bei 204,30 USD erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 200,00 USD. Bisher wurden heute 507.498 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 204,30 USD. 0,29 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 207,17 USD angegeben.

Am 23.04.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,56 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,50 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,150 USD ausweisen wird.

