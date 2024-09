Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,5 Prozent auf 158,75 USD ab.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 2,5 Prozent auf 158,75 USD nach. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 158,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,14 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 276.373 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 40,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 156,11 USD. Abschläge von 1,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,57 USD.

Boeing ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD im Vergleich zu 19,75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.10.2024 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -4,165 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag schwächer

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer

Boeing liefert im August weniger Flugzeuge aus - Aktie tiefer