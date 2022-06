Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Im Frankfurt-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15.06.2022 09:22:00 Uhr 2,3 Prozent. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 117,36 EUR. Bei 116,32 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 100 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 211,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 44,38 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 109,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,08 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,43 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 27.04.2022 vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 13.991,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.217,00 USD umgesetzt worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.07.2022 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2023 5,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

