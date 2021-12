Boeing Aktie News: Boeing freundlich

GO

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen in Grün -- CEO Michael Zahn verlässt Deutsche Wohnen zum Jahresende -- Qatar Airways verklagt Airbus -- Türkei stemmt sich gegen Lira-Verfall -- Nike im Fokus

FDA lässt Bayers Xarelto in zwei weiteren Indikationen bei Kindern zu. Spielerberater Raiola macht BVB Hoffnung auf Haaland-Verbleib. Sanofi übernimmt US-Biotech-Unternehmen Amunix Pharmaceuticals. China Mobile plant nach Handelsverbot in USA Börsengang in Shanghai. Postentausch der MAN- und Navistar-Vertriebschefs.