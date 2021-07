Boeing-Aktie aktuell: Boeing zieht an

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 189,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 189,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 189,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 221 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.03.2021 erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,02 EUR ab.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 282,33 USD aus. Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2022 5,27 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

