Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing büßt am Vormittag ein

Die Boeing-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 176,98 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 176,94 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,94 EUR. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 4 Aktien.

Am 18.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 201,20 EUR an. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 12,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 61,48 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.10.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.956,00 USD im Vergleich zu 15.278,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,934 USD je Boeing-Aktie.

