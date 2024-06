Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing steigt am Montagnachmittag

Kurs der Boeing

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 179,23 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 179,23 USD nach oben. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 179,28 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 176,15 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 119.375 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 267,54 USD markierte der Titel am 22.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 49,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,71 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 10,89 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 239,71 USD angegeben.

Am 24.04.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,56 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -1,128 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

