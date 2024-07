Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 181,74 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 181,74 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 181,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 179,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 70.240 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 47,21 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,71 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,12 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 239,71 USD.

Am 24.04.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,54 Prozent auf 16,57 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,090 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

