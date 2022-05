Boeing Aktie News: Boeing am Mittag gesucht

Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 119,84 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 120,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 1.518 Stück.

Am 03.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 211,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 109,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 9,34 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,86 USD aus.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -2,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,71 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus erringt Zwischensieg im Streit mit Qatar Airways

Boeing-Aktie steigt: "Starliner" dockt erstmals bei Internationaler Raumstation an

Boeing-Aktie in Rot: Boeings krisengeplagtes 'Starliner'-Raumschiff ist zur ISS gestartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com