Boeing Aktie News: Boeing am Vormittag mit Kurseinbußen

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,0 Prozent auf 118,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 118,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,60 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 80 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 43,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 109,60 EUR. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 8,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 257,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.04.2022. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,06 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD im Vergleich zu 15.217,00 USD im Vorjahresquartal.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,71 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

