Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag stärker

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 181,38 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 181,38 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 183,00 USD. Bisher wurden via New York 326.555 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 196,93 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,57 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,92 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,00 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,50 Mrd. USD im Vergleich zu 16,57 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 29.04.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,272 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

