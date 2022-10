Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 139,52 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,94 EUR nach. Bei 139,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.653 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 206,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,76 EUR am 14.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 28,28 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,40 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 15.956,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.278,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -4,894 USD je Aktie aus.

