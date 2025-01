Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Die Aktie von Boeing hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Boeing-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 177,78 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 177,78 USD. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 182,52 USD. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 177,65 USD. Mit einem Wert von 179,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 256.572 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 214,57 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (137,07 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach unten.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,072 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 208,50 USD.

Am 28.01.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -5,46 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,24 Mrd. USD – eine Minderung von 15,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,10 Mrd. USD eingefahren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 23.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 04.02.2026.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,722 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

