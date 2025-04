Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 182,81 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 182,81 USD. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,20 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.738 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.08.2024 markierte das Papier bei 196,93 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 7,72 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 29,48 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je Boeing-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 23.04.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,56 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,57 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Boeing am 23.07.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,208 USD ausweisen wird.

