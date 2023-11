Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Um 11:56 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 203,00 EUR ab. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 202,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 202,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 684 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 221,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 8,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2022 (165,28 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,58 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 251,00 USD.

Boeing veröffentlichte am 25.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -6,18 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 vorlegen.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,103 USD je Boeing-Aktie stehen.

