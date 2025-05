Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing steigt am Freitagnachmittag

Blick auf Boeing-Kurs

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 193,31 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 15:53 Uhr 0,8 Prozent. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,02 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,55 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 242.806 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,93 USD erreichte der Titel am 01.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 207,17 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 23.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 16,57 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen.

2025 dürfte Boeing einen Verlust von -1,186 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

