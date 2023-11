Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 223,00 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 223,00 USD zu. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,53 USD. Bei 223,22 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 142.731 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,02 USD) erklomm das Papier am 02.08.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 172,70 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,56 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 251,00 USD für die Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD gegenüber -6,18 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 18.104,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.956,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,103 USD je Boeing-Aktie.

