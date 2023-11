Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochvormittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 222,51 USD.

Um 22:15 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 222,51 USD nach oben. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 224,03 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 6.164 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,00 USD. Dieser Kurs wurde am 02.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 8,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 171,76 USD ab. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 29,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 251,00 USD.

Am 25.10.2023 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.104,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 15.956,00 USD eingefahren.

Am 31.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,103 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

