Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 30.05.2022 16:22:00 Uhr 1,6 Prozent auf 124,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 125,50 EUR. Bei 124,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 8.471 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,50 EUR. 41,14 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 109,60 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 13,58 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,86 USD.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 13.991,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.217,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.07.2022 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com