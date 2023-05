Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Boeing 190,20 EUR

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 191,20 EUR zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 191,48 EUR aus. Bei 190,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 475 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 205,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,60 EUR am 15.06.2022. Mit Abgaben von 43,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 233,20 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 26.04.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,75 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 17.921,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 13.991,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,582 USD je Boeing-Aktie belaufen.

