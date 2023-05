Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Boeing 190,30 EUR

Um 09:13 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 190,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 191,48 EUR. Bei 190,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 141 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 205,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Bei 108,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,93 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 233,20 USD angegeben.

Am 26.04.2023 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,27 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,75 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 17.921,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 13.991,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 -1,582 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

