Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsstart

Marktbericht

Der LUS-DAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,53 Prozent schwächer bei 18.122,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 18.255,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18.114,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, stand der LUS-DAX bei 18.700,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 25.03.2024, mit 18.269,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, einen Stand von 15.834,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,23 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.888,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.345,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 1,43 Prozent auf 21,98 EUR), Covestro (+ 1,08 Prozent auf 54,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,85 Prozent auf 107,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 469,90 EUR) und Porsche (+ 0,54 Prozent auf 70,74 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Airbus SE (ex EADS) (-8,90 Prozent auf 135,82 EUR), Merck (-8,59 Prozent auf 152,70 EUR), MTU Aero Engines (-6,56 Prozent auf 213,80 EUR), Infineon (-2,12 Prozent auf 33,29 EUR) und Rheinmetall (-2,00 Prozent auf 490,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 344.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 211,338 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net