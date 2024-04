Börse London in Grün: FTSE 100-Börsianer greifen zu

FTSE 100-Performance

Am Mittwochmittag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,60 Prozent fester bei 7.982,49 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,517 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7.934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7.934,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 7.987,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.934,79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,902 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 7.659,74 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 7.651,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7.741,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,38 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.015,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.404,08 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Tesco (+ 3,55 Prozent auf 2,98 GBP), Airtel Africa (+ 2,95 Prozent auf 1,08 GBP), Burberry (+ 2,69 Prozent auf 12,21 GBP), Croda International (+ 2,55 Prozent auf 48,20 GBP) und WPP 2012 (+ 2,50 Prozent auf 7,70 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Rolls-Royce (-1,07 Prozent auf 4,08 GBP), ConvaTec (-1,04 Prozent auf 2,87 GBP), RELX (-0,75 Prozent auf 32,95 GBP), Imperial Brands (-0,65 Prozent auf 16,89 GBP) und Auto Trader Group (-0,64 Prozent auf 6,85 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25.328.268 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,938 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,78 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net