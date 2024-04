Warten auf EZB: Asien Börsen mehrheitlich im Minus -- Intel will NVIDIA Konkurrenz machen -- General Motors, Novartis im Fokus

Zudem wird auf die Berichtssaison gewartet. "Die Nachrichten aus den Unternehmen könnten genau das sein, was der Aktienmarkt dann braucht, um sich von der kraftraubenden Diskussion über mögliche Zinssenkungen loszureißen", erklärte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die zuletzt guten Wirtschaftsdaten sprächen zwar für weniger Zinssenkungen der US-Notenbank im laufenden Jahr, ließen andererseits aber auch eine positive Gewinnentwicklung in den Unternehmen erwarten.

Die Blicke der Anleger richten sich nun auf die Europäische Zentralbank (EZB), die am Donnerstag über den Leitzins im Euroraum entscheiden wird. "Auf fundamentaler Seite kommt es in den nächsten Tagen wohl darauf an, dass die EZB die Zinssenkungsperspektive erhält und möglicherweise konkretisiert", zitierte die Deutsche Presseagentur (dpa) die Experten der Landesbank Helaba. Die technischen Indikatoren mahnten jedoch vor zu viel Optimismus.

Anleger am deutschen Aktienmarkt ergriffen am Dienstag die Flucht.

WALL STREET

Anleger in den USA blieben am Dienstag auf der Hut.

Der Dow Jones Index pendelte im Dienstagshandel auf rotem Terrain und schloss mit einem marginalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 38.883,94 Punkten. Der NASDAQ Composite drehte unterdessen im späten Verlauf ins Plus, hier war schlussendlich ein Aufschlag von 0,32 Prozent auf 16.306,64 Punkte zu sehen.

Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise für März, die am Mittwoch veröffentlicht werden, blibeen die Anleger in den USA vorsichtig. Es wird angenommen, dass die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, was einen leichten Anstieg gegenüber den 3,2 Prozent vom Februar bedeuten würde. Am Markt erwartet man diese Daten mit der Hoffnung daraus Schlüsse auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank ziehen zu können. Es herrscht weiterhin Hoffnung, dass es bald zu Zinssenkungen kommen könnte. Sicher ist dies jedoch ganz und gar nicht.

