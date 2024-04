Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Sell-Bewertung für Airbus SE (ex EADS)-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rating im Fokus

Die detaillierte Analyse des Airbus SE (ex EADS)-Papiers wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Philip Buller durchgeführt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die Zahl der Auslieferungen im ersten Quartal decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die für das laufende Jahr gesetzten Ziele des Flugzeugbauers seien erreichbar, viel Potenzial darüber hinaus gebe es aber wohl nicht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:03 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 163,34 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 35,10 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 142.234 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2024 um 16,6 Prozent zu. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 05:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.