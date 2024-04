Unglück

Nach der Explosion in einem Wasserkraftwerk des Versorgers ENEL an einem Stausee im Norden Italiens suchen Rettungskräfte nach vier vermissten Arbeitern.

Mindestens drei Personen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen, das sich bereits am Dienstagnachmittag ereignete, wie ein Sprecher der italienischen Feuerwehr sagte. Fünf weitere wurden verletzt.

Die Explosion sei wahrscheinlich durch einen Brand in einer Turbine oder einem Transformator im Kraftwerk verursacht worden, so der Sprecher. Etwa 100 Rettungskräfte suchten in der überfluteten Anlage, die neun Stockwerke unter die Erde reicht, nach den Vermissten.

