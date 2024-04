Goldpreis und Ölpreis

Auch zur Wochenmitte befindet sich der Goldpreis in Rekordlaune. Am Nachmittag stehen in den USA wichtige Konjunkturdaten zur Bekanntgabe an.

von Jörg Bernhard



Neben aktuellen Zahlen zur US-Inflation im März dürfte am Abend das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung für zusätzliche Spannung sorgen. Bei den US-Konsumentenpreisen wird laut einer Reuters-Umfrage unter Analysten mit einer von 3,2 auf 3,4 Prozent p.a. beschleunigten Teuerung gerechnet. Inflation in Kombination mit den hohen geopolitischen Risiken treiben das gelbe Edelmetall derzeit von einem Allzeithoch zum nächsten. Mittlerweile verteuerte sich die Krisenwährung seit dem Jahreswechsel auf Dollarbasis um 14,2 Prozent und in Euro gerechnet um 16,1 Prozent. Viele charttechnische Indikatoren stehen derzeit auf "Kaufen". Auf der Charttechnik-Website Tradingview legen zum Beispiel von den insgesamt 26 erfassten Parametern gegenwärtig 15 das "Kaufen", neun das "Halten" und zwei das "Verkaufen" von Gold nahe.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit anziehenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 14,20 auf 2.376,60 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Lagerzuwachs verpufft wirkungslos

Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerplus von 3,0 Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit höher als erwartet ausgefallen war, tendierte der Ölpreis leicht bergauf. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf das wöchentliche Update der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Anstieg der gelagerten Ölmengen um 2,4 Millionen Barrel, während bei Benzin und Destillaten Rückgänge in Höhe von 1,3 Millionen bzw. 1,2 Millionen Barrel prognostiziert werden.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 85,30 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 89,46 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net