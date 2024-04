Tokenisierung

Real World Assets - also Krypto-Token, die greifbare Vermögenswerte repräsentieren - befinden sich derzeit im Höhenrausch. Was steckt hinter den fulminanten Kursanstiegen?

• RWAs repräsentieren reale Vermögenswerte

• Anleihen, Kunst, Rohstoffe, Immobilien: Viele Anwendungsfälle

• Größter RWA-Coin Ondo überschritt Milliarden-Marke



Der laufende Krypto-Bullenmarkt treibt nicht nur die großen, etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum nach oben. Auch die mit einer geringeren Marktkapitalisierung versehenen und besonders volatilen Memecoins wie Dogecoin (DOGE), Pepe oder Shiba Inu erregten mit beeindruckenden Kurs-Rallys zuletzt große Aufmerksamkeit. Weniger öffentlichkeitswirksam waren hingegen die Anstiege der Real World Assets (RWA) - obwohl in diesem Krypto-Segment nach Meinung vieler Experten hervorragende Aussichten bestehen sollen.

Was sind RWAs?

RWAs stellen eine Klasse von Krypto-Token dar, die konkrete Vermögenswerte außerhalb der digitalen Sphäre abbilden. Das können diverse Güter wie Anleihen, Immobilien, Rohstoffe oder Maschinen sein. RWAs schaffen eine Brücke zwischen diesen realen Vermögenswerten und dem Dezentralen Finanzsystem (DeFi), indem sie den Zugang zu diesen oft schwer erreichbaren Finanzinstrumenten erleichtern und neue Anwendungsbereiche erschließen.

Der große Vorteil der RWAs: Die repräsentierten Vermögenswerte besitzen einen greifbaren Wert, der weltweit anerkannt ist. Das bedeutet, dass ihr Wert und ihre Eigentumsverhältnisse international akzeptiert und verstanden werden, was sie für Transaktionen, Investitionen und andere finanzielle Operationen geeignet macht. Sie sind wirtschaftlich relevante Objekte, die von Individuen oder Unternehmen gehalten werden und zukünftige wirtschaftliche Vorteile versprechen. Ihr Besitz kann durch Verkauf oder Lizenzierung in Kapital umgewandelt werden.

Die Einbindung dieser weltweit anerkannten realen Vermögenswerte in die Blockchain und DeFi mittels RWAs ist eine Entwicklung, die "Bitcoin.com" als "revolutionär" bezeichnet. Durch Tokenisierung - ein Bereich, in den unter anderem Vermögensverwaltungsriese BlackRock vermehrt vorstoßen will - können reale Vermögenswerte als digitale Token repräsentiert werden, was ihren Kauf, Verkauf oder Handel auf digitalen Plattformen erleichtert und sicherer macht. Diese Fusion aus traditionellen Vermögenswerten und digitaler Technologie zielt darauf ab, Liquidität, Zugänglichkeit und Transparenz zu verbessern, um die Erfahrung für Käufer und Besitzer von Vermögenswerten zu optimieren.

Wofür sind RWAs nützlich?

Traditionelle Vermögenswerte aus der realen Welt spielen eine entscheidende Rolle im globalen Finanzmarkt. Für Investoren, die bereits stark in Krypto investiert sind, kann die Einbindung traditioneller Vermögenswerte eine Stärkung ihres Portfolios bedeuten, wie Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher in dem Podcast "INVEST" von BTC-ECHO betonen.

Typischerweise erfordern traditionelle Vermögenswerte wie Immobilien und Rohstoffe eine beträchtliche Anfangsinvestition, während der Zugang zu Anleihen oft auf wohlhabendere Individuen beschränkt ist. Regulierungen und geografische Einschränkungen können den Zugang weiter erschweren. Darüber hinaus fehlt es diesen Vermögenswerten oft an sofortiger Liquidität, was ihren Wert für Investoren mindert, die schnell handeln möchten.

RWA-Token bieten innovative Lösungen für diese Probleme. Sie ermöglichen den Kauf von Bruchteilen realer Vermögenswerte, was die Einstiegshürden senkt und den Zugang für eine breitere Bevölkerung öffnet. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie überwinden RWA-Token geografische und regulatorische Barrieren und verbessern die Liquidität traditionell illiquider Vermögenswerte. Der Grund für die große Beliebtheit der RWA-Token liege laut Lübeck in der Verbindung zwischen traditionellen Vermögenswerten und der digitalen Welt. RWAs hätten das Potenzial, Investitionen zu demokratisieren und eine inklusivere Finanzlandschaft zu schaffen.

RWAs: Konkrete Anwendungsfälle

Die konkreten Anwendungsfälle von RWAs sind zahlreich. Zum Beispiel können Anleger nun durch den Kauf von RWA-Token einen Bruchteil eines Immobilienobjekts besitzen und von den Mieteinnahmen profitieren, ohne eine große Menge Kapital investieren zu müssen. Ebenso ermöglichen es RWA-Token Investoren, in Anteile an Kunstwerken zu investieren, Rohstoffe zu kaufen oder sogar Nutzungsrechte an Industriemaschinen zu erwerben, was zuvor oft nur wohlhabenden Einzelpersonen oder institutionellen Investoren vorbehalten war.

Einen weiteren großen Bereich stellen Anleihen dar. Durch den Einsatz von RWA-Token können Anleger Erträge aus Anleihen-RWA-Token erwirtschaften, die durch Staatsanleihen wie etwa US-Schatzanweisungen abgesichert sind. Die Tokenisierung dieser Anleihen ermöglicht es Investoren, Renditen aus ihren Investitionen zu erzielen, während sie "Bitcoin.com" zufolge gleichzeitig die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzen, wie etwa erhöhte Transparenz, Liquidität und die Möglichkeit des Bruchteilseigentums.

Diese RWA-Coins sind besonders erfolgreich

Abschließend stellt sich die Frage, welche eigentlich die größten RWA-Coins sind. Einer Zusammenstellung von "CoinGecko" zufolge ist Ondo der größte RWA-Token: Mit einer Gesamtbewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar ist er der einzige, dessen Marktkapitalisierung nach einer monatelangen Aufwärtsbewegung nun den zehnstelligen Bereich erreicht hat. Damit liegt er weltweit auf dem 102. Platz der größten Kryptowährungen.

Hinter Ondo folgen mit XDC Network (639,92 Millionen US-Dollar), MANTRA (630,61 Millionen US-Dollar) und Pendle (621,13 Millionen US-Dollar) drei weitere RWA-Coins, bei denen zuletzt starke Kursanstiege zu beobachten waren. Auf der Liste der weltweit größten Kryptowährungen belegen sie Platz 157, 160 beziehungsweise 164. Wenn es nach "BTC-ECHO"-Marktexperte Lübeck geht, könnten die RWA-Coins künftig ihren Abstand auf die größeren herkömmlichen Kryptowährungen verringern und in der Liste weiter nach oben aufsteigen.

