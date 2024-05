Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ 100-Performance im Blick

Für den NASDAQ 100 ging es heute aufwärts.

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,26 Prozent fester bei 18.161,18 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,318 Prozent fester bei 18.171,15 Punkten, nach 18.113,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18.247,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.099,73 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18.011,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Stand von 17.962,41 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.05.2023, einen Stand von 13.347,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 9,78 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18.464,70 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.249,19 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Charter A (+ 4,40 Prozent auf 275,55 USD), Micron Technology (+ 2,91 Prozent auf 121,24 USD), Datadog A (+ 2,68 Prozent auf 118,97 USD), Gilead Sciences (+ 2,14 Prozent auf 65,96 USD) und Broadcom (+ 2,08 Prozent auf 1.332,80 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Moderna (-4,39 Prozent auf 117,31 USD), Align Technology (-3,10 Prozent auf 271,70 USD), Enphase Energy (-2,50 Prozent auf 108,35 USD), PayPal (-2,36 Prozent auf 62,93 USD) und Tesla (-2,04 Prozent auf 168,47 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 18.209.442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,832 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 8,85 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

