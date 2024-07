Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochmittag fester

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,43 Prozent auf 20.540,65 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,392 Prozent stärker bei 20.533,27 Punkten, nach 20.453,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 20.569,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20.479,94 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,720 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 10.06.2024, einen Wert von 19.074,67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18.011,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 15.045,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 24,16 Prozent. Bei 20.569,47 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Illumina (+ 4,18 Prozent auf 111,14 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,30 Prozent auf 182,95 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,24 Prozent auf 11,14 USD), ON Semiconductor (+ 3,16 Prozent auf 75,80 USD) und Micron Technology (+ 2,93 Prozent auf 134,98 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-4,40 Prozent auf 368,90 USD), Intuit (-3,98 Prozent auf 624,53 USD), Atlassian A (-3,42 Prozent auf 171,90 USD), Fiserv (-2,50 Prozent auf 147,31 USD) und MercadoLibre (-2,19 Prozent auf 1.684,27 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17.675.358 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,228 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 13,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net