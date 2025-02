Börse New York in Rot: S&P 500 zum Handelsende schwächer

Marktbericht

Der S&P 500 beendete den Handelstag im Minus.

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende 0,50 Prozent leichter bei 5.983,25 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 51,758 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,349 Prozent auf 6.034,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.013,13 Punkten am Vortag.

Bei 5.977,83 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.043,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.101,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Wert von 5.969,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.088,80 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 1,95 Prozent nach oben. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6.147,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.773,31 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 6,50 Prozent auf 10,82 USD), Nike (+ 4,94 Prozent auf 80,28 USD), West Pharmaceutical Services (+ 4,82 Prozent auf 221,07 USD), Estée Lauder Companies (+ 4,60 Prozent auf 75,10 USD) und Charles River Laboratories International (+ 4,59 Prozent auf 170,51 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Western Digital (-28,65 Prozent auf 49,02 USD), Palantir (-10,53 Prozent auf 90,68 USD), Super Micro Computer (-7,95 Prozent auf 51,61 USD), Lumen Technologies (-7,08 Prozent auf 4,33 USD) und Lamb Weston (-6,29 Prozent auf 52,29 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 57.619.428 Aktien gehandelt. Mit 3,519 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net