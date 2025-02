Börse New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 verliert aktuell an Wert.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 21.698,90 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,587 Prozent schwächer bei 21.629,11 Punkten in den Handel, nach 21.756,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 21.776,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21.628,91 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, einen Stand von 20.847,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21.106,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 17.962,41 Punkte.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 3,45 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 21.945,48 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.538,33 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Intel (+ 10,17 Prozent auf 21,78 USD), Apple (+ 3,31 Prozent auf 235,19 USD), Enphase Energy (+ 2,82 Prozent auf 64,83 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,10 Prozent auf 112,80 USD) und Adobe (+ 2,08 Prozent auf 460,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Marriott (-6,02 Prozent auf 286,12 USD), Tesla (-4,20 Prozent auf 336,00 USD), Zoom Video Communications (-3,86 Prozent auf 83,74 USD), Axon Enterprise (-2,63 Prozent auf 660,00 USD) und JDcom (-2,56 Prozent auf 41,09 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.251.894 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,317 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net