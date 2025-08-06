Börse Wien in Grün: Börsianer lassen ATX zum Start des Freitagshandels steigen
Beim ATX lassen sich aktuell erneut Gewinne beobachten.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 4.669,34 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 133,253 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 4.657,24 Punkte an der Kurstafel, nach 4.656,25 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4.679,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.656,91 Zählern.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 4,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4.410,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, lag der ATX bei 4.293,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, wies der ATX einen Wert von 3.544,64 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 27,69 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 4.695,58 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 1,98 Prozent auf 77,30 EUR), CA Immobilien (+ 1,34 Prozent auf 24,22 EUR), Raiffeisen (+ 1,34 Prozent auf 28,78 EUR), voestalpine (+ 1,33 Prozent auf 26,00 EUR) und Wienerberger (+ 1,27 Prozent auf 31,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Österreichische Post (-3,25 Prozent auf 29,75 EUR), Vienna Insurance (-1,46 Prozent auf 47,15 EUR), UNIQA Insurance (-1,25 Prozent auf 12,64 EUR), Lenzing (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR) und Andritz (-0,08 Prozent auf 62,00 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 60.805 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 32,331 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
