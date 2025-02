Börse Zürich in Grün: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Kursentwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,04 Prozent höher bei 2.109,83 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,449 Prozent tiefer bei 2.099,57 Punkten, nach 2.109,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.103,20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.109,84 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, einen Wert von 2.037,74 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2024, wies der SLI einen Stand von 1.929,98 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, notierte der SLI bei 1.869,30 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,80 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.122,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.913,80 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swiss Life (+ 0,60 Prozent auf 774,20 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 98,93 CHF), UBS (+ 0,50 Prozent auf 30,26 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 139,15 CHF) und Alcon (+ 0,35 Prozent auf 80,92 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil VAT (-0,95 Prozent auf 354,80 CHF), Givaudan (-0,85 Prozent auf 3.971,00 CHF), Sika (-0,73 Prozent auf 230,70 CHF), Sandoz (-0,43 Prozent auf 41,36 CHF) und Geberit (-0,42 Prozent auf 520,80 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 327.513 Aktien gehandelt. Mit 252,740 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Adecco SA-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net